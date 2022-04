Hockey sur glace – Quatre Suisses amassent de points en NHL

Roman Josi a inscrit un but et signé deux assists, contribuant au succès des Predators contre Minesota (6-2).

Quatre Suisses ont amélioré leurs statistiques dans la nuit de lundi à mardi dans le championnat de NH où dix matches étaient à l’affiche. Au Bridgestone Arena de Nashville, Roman Josi (31 ans) a contribué au succès des Predators contre Minnesota (6-2). Après avoir essuyé un coup de frein (deux rencontres improductives), le défenseur bernois a ajouté un but et deux assists à sa production saisonnière désormais riche de 84 points en 67 parties.

Niederreiter dominant

La ronde a été plus morne pour le centre valaisan Nico Hischier (23 ans) et pour l’arrière zurichois Jonas Siegenthaler (24 ans) confrontés à la défaite avec New Jersey contre les New York Rangers au Prudential Center (1-3).