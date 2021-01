La police reproche aux jeunes d’avoir violé les directives anti-coronavirus édictées en mars 2020. Ils n’ont pas respecté les règles de distanciation sociale et ont consommé des boissons alcoolisées alors que la vente d’alcool n’est actuellement pas autorisée. Le gérant du bar, âgé de 40 ans, tout comme l’organisateur de la soirée, âgé de 47 ans, ont également été appréhendés. Plus de 200 personnes ont participé à la fête, mais près de la moitié a réussi à s’enfuir à temps, rapporte le site MGR . Les forces de l’ordre avaient eu vent de la manifestation parce que l’établissement avait fait de la pub pour la soirée sur Facebook.

Le chef de la police, Suparerk Pankosol, a fait savoir que les ressortissants étrangers proviennent de plus dix pays et notamment les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et le Danemark. Il n’a pas précisé quelles sanctions risquaient les personnes arrêtées. Une violation de l’état d’urgence peut être sanctionnée. Les contrevenants risquent jusqu’à deux ans de prison et une amende de 1200 francs maximum. Les organisateurs, eux, risquent un an de prison et jusqu’à 2900 francs d’amende.