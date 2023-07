Programme Wimbledon du mardi 4 juillet

Le No 1 mondial Carlos Alcaraz ouvrira mardi la deuxième journée de Wimbledon sur le court No 1, alors que la championne 2022 Elena Rybakina commencera son tournoi sur le Centre Court.

La journée débutera sur le court No 2 par le match entre Stefanos Tsitsipas et Dominic Thiem et s’y terminera par l’entrée en lice de Daniil Medvedev.

Il y aura quatre Suisses en lice mardi sur les courts de Church Road. Viktorija Golubic et Dominic Stricker se succéderont en fin de journée sur le No 7, Marc-Andrea Hüsler sera engagé en milieu d’après-midi sur le No 9 tandis que la jeune Céline Naef lancera les hostilités sur le No 16.