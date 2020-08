Hockey sur glace

Quatre Suisses joueront les quarts de finale de NHL

Vainqueur de l’acte V des pré play-off avec Columbus contre Toronto, Dean Kukan rejoint Kurashev, Niederreiter et Siegenthaler au tour suivant.

Des dix Suisses engagés à la reprise des activités du championnat de NHL le 1er août, il en reste quatre à l’issue de la phase de pré play-off livrée au meilleur des cinq matches entre les équipes classées entre les 5e et 12e place de chaque Conférence. Et des round robin pour établir la hiérarchie entre les quatre premiers clubs de chaque Association.

Leur identité: le défenseur zurichois Jonas Siegenthaler (Washington Capitals), le joueur de centre bernois Philipp Kurashev (Chicago Blackhawks), l’ailier grison Nino Niederreiter (Carolina Hurricanes) et l’arrière zurichois Dean Kukan (Columbus Blue Jackets).

Aligné durant 10’28 par l’entraîneur John Tortorella dans l’acte V contre les Toronto Maple Leafs (sans l’attaquant soleurois Denis Malgin, surnuméraire), le No 46 de la formation de l’Ohio a esquissé un sourire au terme d’un duel remporté 3-0. Les deux héros de la manche décisive disputée dans la nuit de dimanche à lundi ont été Joonas Korpisalo et Liam Foudy.

Préféré à l’ex-Luganais Elvis Merzlikins devant le filet, le Finlandais a capté ou détourné les 33 tirs décochés par Auston Matthews et ses coéquipiers pour mériter son deuxième blanchissage de la série et la première étoile. Foudy , jeune joueur de centre canadien (20 ans) et fils de la médaillée olympique des JO de Los Angeles 84 France Gareau (argent sur le 4x100 m), a signé le goal de la sécurité à la 52e minute.