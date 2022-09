Hockey sur glace: Quatre suisses parmi les 100 meilleurs joueurs de NHL

Il y a quelques jours, le site The Athletic a publié son traditionnel top 100 des meilleurs joueurs de la NHL pour la saison à venir. Quatre Suisses figurent dans le classement de l’exercice 2022/2023: Roman Josi, Kevin Fiala, Timo Meier et Nico Hischier.

Josi au top

Fiala, Meier et Hischier se tiennent de près

Enfin, tant Timo Meier (San José Sharks) et Nico Hischier (New Jersey Devils) ont reçu le garde 4B. Ce sont les qualités dans les deux sens de la glace qui ont valu une sélection au Valaisan de 23 ans.

Qui est le meilleur?

Ils sont trois à avoir été décorés de la distinction 1A, la plus haute: Auston Matthews, Connor McDavid et Cale Makar. Mais lequel a été élu meilleur joueur du monde? Il s’agit de Connor McDavid, pour la deuxième année consécutive. L’attaquant de 25 ans a été primé pour les play-offs exceptionnels qu’il a réalisés avec sa franchise des Oilers d’Edmonton (33 points en 16 matches). «C’est le joueur le plus dynamique que le monde du hockey ait connu», a mentionné The Athletic.