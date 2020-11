Initiative parlementaire : Quatre Suisses sur 5 en faveur du mariage pour tous

L’initiative «Le mariage civil pour toutes et tous», déposée en 2013 doit être débattu en Commission par le Conseil des États. Elle a déjà obtenu l’approbation du Conseil national.

Le soutien au mariage pour tous grandit, selon un sondage publié lundi. C’est «un signal clair», indiquent les auteurs de l’initiative sur le «mariage civil pour toutes et tous», qui sera traitée jeudi par la Commission des affaires juridiques du Conseil des États.

Selon cette étude , réalisée par GFS Zurich, mandaté par l’organisation Pink Cross, 4 Suisses sur 5 sont en faveur du mariage pour tous. L’adhésion ne diffère que très légèrement selon le genre, la classe d’âge et la répartition géographique des sondés.

«Le signal est clair: après que le Parlement a reporté l’objet pendant plus de sept ans, il est maintenant grand temps d’introduire le mariage civil pour toutes et tous au niveau législatif», réagit Salome Zimmermann, présidente du comité national «Mariage civil pour toutes et tous».