Wimbledon 2023: Quatre Suisses passent au 3e tour des qualifications

Cinq Suisses étaient engagés, mercredi, au 2e tour des qualifications à Wimbledon, et quatre ont passé. Dominic Sticker (ATP 117), Céline Naef (WTA 165), Simona Waltert (WTA 115) et Viktorija Golubic (WTA 138) se sont qualifiés pour le 3e et dernier tour, alors que Leandro Riedi (ATP 165) a chuté.