Jeux vidéo et e-sport : Quatre Suisses sur dix dépensent 25 francs par mois pour jouer en ligne

Une étude du cabinet Deloitte montre que presque un Suisse sur deux a joué à un jeu vidéo au moins une fois ces six derniers mois. L’e-sport est de plus en plus apprécié.

L’e-sport est toujours plus populaire en Suisse. Getty Images/iStockphoto

Le Covid-19 a dopé les jeux en ligne et l’e-sport en Suisse, révèle le cabinet Deloitte, qui a interrogé 14’000 personnes en Europe et en Suisse. Désormais 84% des Helvètes savent ce qu’est l’e-sport, contre 74% avant la pandémie. En outre, 40% des joueurs suisses dépensent en moyenne 25 francs par mois pour participer à des événements d’e-sport et à des jeux en ligne, selon l’enquête.

Si les Suisses sont friands de sport électronique, ils le sont toutefois nettement moins que les autres Européens. En effet, 8% des personnes interrogées sur le continent sont des spectateurs réguliers des compétitions de jeux en ligne, contre 5% seulement chez nous.

La Suisse en queue de peloton

Au niveau européen, la Suisse ferme d’ailleurs la marche avec l’Autriche et la République tchèque en termes d’audience e-sport, loin derrière la Pologne et l’Espagne, qui ont les spectateurs les plus assidus. Dans ces pays, 29% des sondés ont regardé des événements sportifs en ligne au moins une fois par semaine ces six derniers mois.

Seuls 3% des Helvètes font partie des grands utilisateurs qui ont regardé des tournois virtuels au moins une heure par jour au cours des six derniers mois. Ils y ont même consacré 29 francs par mois en moyenne, contre 14 francs pour les utilisateurs réguliers.

Pourtant les Suisses aiment jouer. Près de 45% d’entre eux ont déclaré avoir joué à un jeu vidéo au moins une fois au cours des six derniers mois. C’est toutefois moins que la moyenne européenne qui est de 55%. Les joueurs européens «pratiquent» en outre quinze heures par semaine. Soit deux fois plus que les Helvètes qui ne s’adonnent au jeu «que» huit heures par semaine.

Des jeunes bien formés et qui gagnent leur vie En Suisse, les adeptes d’e-sport sont surtout des jeunes, plus instruits que la moyenne et qui gagnent bien leur vie. Ce sont eux qui suivent les matches en direct à l’écran. La plupart des utilisateurs «normaux» regardent, eux, des contenus proposés gratuitement, selon Deloitte. En outre, la plupart (79%) des gameurs jouent seuls, en mode «single».

Un chiffre d’affaires de 150 milliards de francs À noter que la pandémie a dopé le marché du jeu vidéo, lequel a vu son chiffre d’affaires global augmenter pour atteindre environ 150 milliards de francs dans le monde. L’industrie du jeu dépasse ainsi les secteurs du film et de la musique, selon le cabinet Deloitte.