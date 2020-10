Habitat : Quatre Suisses sur dix ont plus de peine à payer leur loyer

Affaiblis par la crise de la pandémie, un sondage de l’Asloca conclut que 44% des résidents peinent à s’acquitter du prix de leur logement.

A cause de la crise du Covid-19, près de 44% des Suisses ont plus de difficulté qu’auparavant au moment de payer leur loyer, selon un sondage de l’Association suisse des locataires (ASLOCA) diffusé vendredi. Cette dernière demande une meilleure protection contre les résiliations de bail et un moratoire sur les expulsions.