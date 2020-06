Dijon (F)

Quatre suspects des violences vont être mis en examen

Des individus soupçonnés d'avoir participé aux expéditions punitives menées au cours du week-end dernier dans la capitale bourguignonne vont être poursuivi.

Le parquet de Dijon a requis la mise en examen de quatre membres de la communauté tchétchène interpellés après les violences du week-end dernier à Dijon. Ils faisaient partie d'un groupe de six interpellés jeudi dans le cadre de Des individus soupçonnés d'avoir participé aux expéditions punitives menées au cours du week-end dernier à Dijon ont été arrêtés jeudi matin. sensible des Grésilles.

Les quatre suspects, trois hommes de nationalité russe et un Français d'origine russe, ont répondu à l'appel de la communauté tchétchène. Deux d'entre eux, un Russe de 53 ans résidant à Dole et un Français de 41 ans habitant à Dijon, ont déjà été mis en examen. L'un d'entre eux a été incarcéré et l'autre devait être présenté au juge des libertés et de la détention (JLD). Ils ont été mis en examen pour association de malfaiteurs en vue de la préparation de délits punis de 10 ans de prison et participation à un groupement en vue de la préparation de violences et dégradations, a indiqué le procureur lors d'une conférence de presse.