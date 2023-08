Vaud et Neuchatel: Syriens arrêtés en lien avec le terrorisme

Sept domiciles dans les cantons de Vaud et de Neuchâtel ont été perquisitionnés ce jeudi, par les polices cantonales et la police fédérale, et quatre personnes ont été arrêtées, annonce dans un communiqué le Ministère public de la Confédération (MPC). Il s’agit de «quatre prévenus, ressortissants syriens, âgés respectivement de 28, 49, 53 et 57 ans, dont deux sont domiciliés dans le canton de Vaud et deux se trouvaient jusqu’à leur arrestation d’aujourd’hui dans des logements de requérants d’asile dans les cantons de Vaud et de Neuchâtel», est-il précisé.