Saut à skis – Quatre Tremplins: Kobayashi gagne mais manque le Grand Chelem

Le Japonais Ryoyu Kobayashi a remporté jeudi la prestigieuse Tournée des Quatre Tremplins, moment fort de la saison de saut à skis, malgré une 5 e place lors du quatrième et dernier concours, disputé à Bischofshofen (Autriche).

Le vainqueur du jour est un enfant du pays, Daniel Huber, qui signe la première victoire de sa carrière en Coupe du monde. Il devance le Norvégien Halvor Egner Granerud, 2 e du général, et l’Allemand Karl Geiger.

Kobayashi avait remporté les trois premières levées de cette 70 e Tournée, à Garmisch-Partenkirchen (Allemagne), Oberstdorf (Allemagne) et déjà à Bischofshofen (après le déplacement de l’étape d’Innsbruck en raison du vent).

Un surdoué

Placé en quarantaine en début de saison en raison d’un test positif au Covid-19, le Japonais est resté à l’isolement en Finlande et s’est fait un mental pour la Tournée, à défaut de préparation physique.

Hors des tremplins, c’est un jeune homme de son temps, qui aime la mode, le bling-bling et les grosses voitures. Il apprécie beaucoup d’aller faire du shopping à Paris lors des fêtes de fin d’année.

Suisses plus loin

Les Suisses ont terminé plus loin. Le meilleur d ’ entre eux, Gregor Deschwanden, s ’ est classé 25e. Le Vaudois Killian Peier a pris la 28e place et Simon Ammann a terminé 47e, éliminé après la 1re manche. Au classement final, Peier est 13e, Deschwanden 14e et Ammann 37e.