Avec des sauts à 124,5 m et 126,5 m, Deschwanden a lutté avec les meilleurs. Mais il reste loin du dominateur de l’épreuve en Autriche, Kamil Stoch.

Avec des marques à 127,5 m et 130 m le Polonais, déjà vainqueur de la Tournée en 2017 et 2018, a devancé le Slovène Anze Lanisek et un autre Polonais, Dawid Kubacki.