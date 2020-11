Goumois (JU) : Quatre véhicules se heurtent, un conducteur désincarcéré

Un accident est survenu mercredi entre Goumois et Saignelégier dans le canton du Jura. Quatre voitures sont impliquées.

Au moment du dépassement, les trois véhicules se trouvaient de front et se percutaient, selon un communiqué de la police cantonale jurassienne. Suite au choc, le véhicule fautif quittait la route et terminait sa course dans le pâturage en contrebas de la route. Le véhicule dépassé pouvait s’arrêter sur le bord droit de la chaussée. Quant au véhicule venant en sens inverse, sous l’effet du choc il effectuait un demi-tour antihoraire et venait percuter avec son arrière, l’avant d’un véhicule qui montait correctement derrière le véhicule fautif.