Genève : Quatre Vertes rêvent de Conseil d’Etat

Pour l’heure, quatre femmes ont fait connaître à leur parti leur ambition de briguer le poste laissé vacant au gouvernement par Pierre Maudet.

Les Verts décideront le 8 décembre quel candidat ils enverront face au peuple le 7 mars, date de l’élection partielle au Conseil d’Etat pour remplacer Pierre Maudet, démissionnaire. Il s’agira très vraisemblablement d’une candidate. Pour l’heure, quatre femmes sont sorties du bois et briguent l’investiture de leur parti, a énuméré ce vendredi la «Tribune de Genève»: Marjorie de Chastonay, enseignante et députée, Fabienne Fischer, avocate, historienne et ex-conseillère municipale en Ville, Esther Schaufelberger, ethnologue et conseillère municipale à Vernier, et Maryam Yunus Ebener, enseignante et maire d’Onex. (jef)