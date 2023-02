Hockey: Quatre victoires romandes, seul Fribourg est tombé

Yannick Weber tire devant Raphael Diaz. freshfocus

Gottéron méritait mieux

Fribourg-Gottéron a pris les choses en main mais n’a pas réussi à faire craquer le ZSC dans le temps réglementaire. Les Zurichois se sont imposés après les tirs aux buts (1-2).

Pour son premier match à domicile depuis son retour de blessure, Reto Berra n’a pas vraiment eu à sortir le grand jeu, si ce n’est devant un tir de Yannick Weber, en position idéale à une poignée de secondes de la deuxième sirène (40e), puis plus tard lors de l’épreuve des tirs au but qui a souri aux Zurichois (deux penalties transformés par Garrett Roe, tandis que David Desharnais a été le seul buteur fribourgeois).

Auparavant et hormis l’ouverture du score rapide de Jérôme Bachofner, qui a profité d’une relance hasardeuse du défenseur Mauro Dufner en zone médiane (2e, 0-1), le jeu s’est avant tout déroulé dans le camp zurichois, avec les Dragons à la baguette. Le ZSC, très peu convaincant malgré l’arrivée du coach canadien Marc Crawford, s’est contenté de défendre et de s’appuyer sur son gardien tchèque Simon Hrubec, l’un des meilleurs à son poste en National League.

Avec ce ZSC minimaliste et un Fribourg-Gottéron volontaire mais approximatif, la rencontre s’est enlisée dans un faux rythme que les arbitres n’ont même pas jugé bon de perturber (aucune pénalité sifflée, même pas après une bagarre à la fin de la prolongation). Les Dragons ont eu beaucoup de temps fort, ils ont surtout beaucoup «gratté», et c’est finalement au terme d’une solide séquence de pressing dans le camp des Zurichois que le défenseur Raphaël Diaz a enfin trouvé la faille, après avoir habilement contourné la cage (27e, 1-1).

Sans autre réussite dans le temps réglementaire ni en prolongation, les deux équipes se sont donné rendez-vous pour une épreuve de tirs au but: les Zurichois ont empoché les deux points de la victoire grâce à deux penalties transformés par Garrett Roe.

Dimanche, l’équipe de Christian Dubé se déplace à Genève pour affronter le leader. Les Dragons reprendront ensuite la compétition le mardi 14 février contre Kloten à domicile, juste après la trêve internationale. Sandro Schmid sera le seul représentant de Gottéron pour les trois matches au programme de l’équipe de Suisse contre la Finlande (à Zurich), la Suède et la Tchéquie (à Malmö/Suède) entre le 9 et le 12 février.

GE Servette s’en sort sur le fil à Langnau

GE Servette a fini par s’en sortir et décrocher sa septième victoire consécutive, vendredi soir à Langnau. Mais rien n’a été simple pour les Aigles, face à des Emmentalois qui les avaient déjà battus à deux reprises cette saison. Le leader de National League a dû attendre un but de Tanner Richard en prolongation pour empocher deux points (3-4).

GE Servette a territorialement et techniquement dominé le premier tiers-temps. Mais il ne s’est pas montré assez efficace devant le filet de Luca Boltshauser. Pire, les Aigles se sont laissés piéger à deux reprises en phase défensive. La première sur un puck qui a rebondi derrière le but avant de revenir sur Aleksi Saarela - Giancarlo Chanton a manqué de promptitude (5e); et la seconde sur un tir du même Saarela, auquel Gauthier Descloux n’a pas su opposer sa mitaine (19e). Juste avant, heureusement, Genève avait profité d’une supériorité numérique pour égaliser grâce à Teemu Hartikainen sur un service de Linus Omark (18e).

Harri Pesonen malmené par Marco Maurer. Martin Meienberger/freshfocus

Les deux artistes et complices ont inversé les rôles dès l’entame de la deuxième période, avec ce coup-ci une passe merveilleuse du Finlandais pour le Suédois, qui inscrivait ainsi son seizième point lors des sept derniers matches (2-2 à la 22e). Trois minutes plus tard, parti en rupture, Vincent Praplan n’a pas tremblé pour donner l’avantage aux Grenat.

Ces derniers, déterminés à porter leur série victorieuse à sept unités, ont longtemps tenu leur os. Jusqu’à ce que Daniel Winnik n’écope d’une pénalité superflue et sanctionnée par le 3-3 de Matthias Rossi à la 48e. Jan Cadieux, estimant que Descloux avait été gêné irrégulièrement sur cette action, a activé un coach challenge - en vain.Il fallait donc repartir au combat, face à de vaillants Tigres. Ce fut fait. Les Grenat, s’ils n’ont pas su trouver la faille en fin de temps réglementaire, ont tiré leur épingle du jeu en prolongation, grâce à Tanner Richard. Ils viseront le grand huit, dimanche soir aux Vernets, lors de la réception de Fribourg.

Le LHC s’impose dans la douleur et les regrets

Le LHC a décroché son cinquième succès consécutif sur sa glace, vendredi, face au HC Davos (5-4 tab). Mais les regrets sont grands car la formation dirigée par Geoff Ward menait 4-1 à la 48e minute. Dans le même temps, tous les concurrents directs ont pris des points et les Lions restent 13e.

Devant leur public, les Vaudois ont connu une entame parfaite. Le Lausanne HC, intense, appliqué et agressif, a livré un premier quart d’heure de haute volée à l’issue duquel il menait 2-0 de façon tout à fait méritée. Raffl, l’homme en forme du moment, a ouvert le score à la 5e minute. L’Autrichien a profité d’une belle et longue relance de Marti pour se retrouver esseulé en zone offensive. Il ne s’est pas fait prier pour allumer Senn et le tromper d’un tir précis. Quatre minutes plus tard, Sekac a été le plus prompt sur un rebond pour inscrire le 2-0 (9e).

Si la première période a été plaisante à suivre, on ne peut en dire autant de la suite de la partie qui s’est déroulée sur un rythme haché en raison des nombreuses imprécisions et pénalités. Les Vaudois ont tout de même atteint la 48e minute sur le score de 4-1 grâce à des réussites de Bozon (39e) et Maillard (48e). Mais voilà, le LHC est retombé dans ses travers. Sur une mauvaise relance de Glauser, Schmutz a pu redonner espoir aux siens (49e). Ce but a totalement changé la physionomie du match puisque les Grisons ont fait le siège de la cage de Laurikainen et la confiance de l’arrière-garde lausannoise s’est petit à petit étiolée.

Finalement, ce que toute la Vaudoise aréna redoutait et ne voulait pas imaginer est arrivé. Les Grisons ont égalisé grâce à un doublé du top scorer Stransky (53e et 60e).La prolongation n’ayant rien donné malgré un power-play pour chaque équipe, le duel s’est joué aux tirs au but. À ce petit jeu, Sekac en a planté trois pour offrir l’unité supplémentaire aux siens.

Pour son dernier match avant la trêve, Lausanne se déplace samedi à Porrentruy, là où les trois points seront obligatoires.

Bienne et Ajoie ont le sourire

Le HC Ajoie l’a emporté une troisième fois cette saison face à Ambri, vendredi. La délivrance est venue d’un effort solitaire de Thibault Frossard en prolongation (3-4).