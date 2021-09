Pandémie : Quatre-vingts malades du Covid à l’étranger à rapatrier

Les unités de soins intensifs en Suisse sont proches de la saturation. En outre, il faut de la place pour le retour dans le pays de patients hospitalisés hors des frontières et qui sont au plus mal.

De nombreux ressortissants suisses ont attrapé le coronavirus à l’étranger et ont besoin de place dans des unités de soins intensifs. Ils sont quatre-vingts et doivent être rapatriés. Plus de la moitié d’entre eux sont originaires des pays des Balkans. La Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) a été informée par le Service sanitaire coordonné (SSC) de l’armée de la situation et des mesures juridiques, organisationnelles et logistiques doivent être discutées ce lundi rapporte la «Berner Zeitung.»