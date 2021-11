Ligne CFF coupée : «Quatre voies sont nécessaires» entre Genève et Lausanne

La communauté d’intérêts pour les transports publics réaffirme le besoin impérieux de doubler la ligne ferroviaire entre les métropoles lémaniques.

Quelques dizaines de mètres cubes de terre qui s’affaissent et Genève se retrouve quasi coupée du reste de la Suisse, laissant sur le carreau des dizaines de milliers de pendulaires. L’incident qui a mis à l’arrêt depuis mardi soir le trafic ferroviaire entre la cité de Calvin et Lausanne «démontre une fois de plus de manière éclatante la grande nécessité d’un tracé nouveau entre deux des plus grandes villes suisses, cordon ombilical de la Métropole lémanique», a communiqué mercredi la Communauté d’intérêts pour les transports publics (Citrap).