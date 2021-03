«C’était très impressionnant. J’étais à ma fenêtre dans l’immeuble d’en face. Il y avait vraiment beaucoup de fumée, l’odeur était insoutenable et j’entendais des mini-explosions». Un lecteur relate de la sorte le sinistre qui s’est déclaré dans la nuit de samedi à dimanche au 84, rue de Genève, à Chêne-Bourg. Quatre voitures en stationnement sous un couvert ont flambé, nécessitant l’engagement de plusieurs véhicules du Service d’incendie et de secours (SIS). Par bonheur, le bâtiment au pied duquel le sinistre s’est déclenché, en rénovation, était vide. L’intervention n’a donc pas nécessité d’évacuation et n’a fait aucun blessé.