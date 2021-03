Alors patron du bistrot, Nicolas Sautebin reste philosophe, malgré le traumatisme subi par lui et sa fille, alors serveuse. Il avait été étouffé à plusieurs reprises et trainé d’un étage à l’autre, tandis que sa fille menacée de viol, frappée et enfermée dans un frigo à vin. Ils regrettent qu’aucun des agresseurs ne prenne la responsabilité de ces violences. «Si on les écoute, il n’y avait que nous, personne n’a rien fait. J’aimerais pouvoir m’assoir à une table avec eux, pour discuter et comprendre», lance-t-il. Mais la vie continue, et Nicolas Sautebin envisage de rouvrir un restaurant, loin de la Côte où il a exercé toute sa vie. «Je me rapproche des sapins; quand on vieillit, ça peut servir», glisse le septuagénaire aux yeux souriants.