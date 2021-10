Football - Quatrième défaite de suite pour Xamax

Avant même le début de cette 11e journée de championnat, les affaires neuchâteloises ne se présentaient pas sous les meilleurs auspices. Le bus des visiteurs est resté bloqué dans les embouteillages du côté de Zurich, obligeant les arbitres à repousser la rencontre à 21 h. Match pour lequel l’entraîneur de Xamax, Andrea Binotto, était suspendu et remplacé par Sébastien Fontbonne et Alexandre Badibanga.

De la peine dans le dernier geste

Frustrant pour des rouges et noirs qui ont montré de bonnes choses durant la première période, mais qui n’ont pas vraiment été tranchants dans la phase finale de leurs actions.

L’espoir est revenu à la 53e minute de jeu. C’est une nouvelle fois Haile-Selassie qui a initié le mouvement et qui a trouvé Lahiouel dans les 16 mètres. Son premier but avec le maillot neuchâtelois a été réussi sur une tête croisée. De quoi motiver encore un peu plus toute son équipe.