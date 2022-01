Individu dangereux dans la nature – A Toulouse, 4e fugue en 10 jours d’un service psychiatrique

Individu dangereux dans la nature : À Toulouse, 4e fugue en 10 jours d’un service psychiatrique

Un homme mis en examen pour viol en 2011 s’est échappé vendredi d’un établissement dans le sud de la ville, après les évasions d’un cannibale, d’un chauffard et d’un homme impliqué dans un homicide.

Le maire de Toulouse a assuré samedi comprendre et partager «l’inquiétude des Toulousains. Elle est bien légitime!». (Image d’illustration)

Mis en examen pour un viol

Ces mesures, qui visaient directement l’hôpital Gérard Marchant et le centre hospitalier universitaire Purpan de Toulouse, impliquaient entre autres «la sécurisation des entrées et sorties» et «le renforcement de la surveillance des patients», précise l’institution.