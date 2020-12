«Le foil tribord est endommagé. La cale basse (point d’appui bas du foil, jonction entre le foil et le bateau) et le puits de foil (c’est dans ce puits que le foil traverse le bateau) ne sont plus solidaires du bateau. Sébastien met tout en œuvre pour maîtriser la situation, notamment en prévision de la mer forte et du vent soutenu à venir la nuit prochaine», a indiqué son équipe dans un communiqué.