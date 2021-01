Basketball : Quatrième succès de rang pour les Lakers et Dallas

En NBA, les détenteurs californiens du trophée et le club texan porté par Luka Doncic alignent les victoires.

Encore un match sans anicroches pour Anthony Davis et les Los Angeles Lakers.

Les Lakers, impressionnants collectivement, et Dallas, encore porté par l’épatant Luka Doncic, ont engrangé une quatrième victoire d’affilée mercredi en NBA, où Kevin Durant s’est aussi illustré avec Brooklyn en attendant de former un «Big 3" attendu avec James Harden et Kyrie Irving.