Atlanta a enchaîné dans la nuit de mardi à mercredi une quatrième victoire de rang en NBA. Les Hawks ont dominé les Pelicans 123-107. Trae Young, auteur de 30 points et douze passes décisives, a été le grand artisan de ce succès. Clint Capela s’est également illustré en réalisant son cinquième double-double consécutif (12 pts et 12 rebonds), terminant avec un différentiel de +31.

Depuis que Nate McMillan a repris l’équipe, Atlanta présente un bilan de treize victoires pour quatre revers et n’a toujours pas perdu à domicile. La franchise géorgienne pointe désormais au 4e rang de la Conférence est, où les Philadelphia 76ers, avec le retour aux affaires de Joel Embiid auteur de 35 points, se sont imposés sur le parquet des Boston Celtics, et reviennent en tête du classement à hauteur des Brooklyn Nets, qui n’ont pas joué.

Embiid intenable

La star camerounaise a encore frappé contre les Celtics. Auteur de 42 points lors de la première confrontation entre les deux équipes, de 38 dans la seconde, Embiid, pour son deuxième match depuis son retour de blessure, a encore enquillé dans cette troisième et dernière confrontation de saison régulière entre 76ers et Celtics: 9 sur 19 aux tirs, 16 lancers francs sur 20, pour un total de 35 points.

Les Warriors se reprennent

Les Lakers s’accrochent

Dans la Conférence Ouest, les Los Angeles Lakers, malgré leurs blessés LeBron James (cheville droite) et Anthony Davis (mollet et tendon d’Achille droits, s’accrochent: ils ont battu les Toronto Raptors 110 à 101 grâce à leur esprit collectif, avec sept joueurs à 10 points et plus.