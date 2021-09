Hippisme - Quatrièmes, les Suisses peuvent encore rêver d’une médaille

Plus de dix mille personnes étaient présentes ce samedi à l’Institut équestre national d’Avenches (IENA) pour suivre le cross des championnats d’Europe de concours complet. Une belle balade de 5,8 km pour voir de près les 32 obstacles et 40 efforts, fixes ou naturels, franchis par les meilleures paires du continent.

En tête après le cross, la Britannique Nicola Wilson (44 ans) a épaté avec son bon «JL Dublin» (10 ans), au galop exceptionnel (11 secondes sous le temps accordé!). Elle repousse ainsi à la 2 e place la double tenante du titre, l’Allemande Ingrid Klimke, en tête après le dressage avec «Hale Bob». Et le Français Maxime Livio est 3 e avec le gris «Api du Libaire », juste devant deux autres petites Anglaises. Et les sept premiers sont dans la même faute avant le saut (dès 11h dimanche): palpitant!

Une « remontada » de la Suisse?

Par équipe, on trouve les trois mêmes nations en tête, et dans le même ordre, mais les écarts sont moins serrés. Plus de deux fautes de marge dimanche pour la Grande-Bretagne sur l’Allemagne et le triple sur la France! En revanche, la Suisse, 4e, n’est pas si loin du podium (deux barres). Et il reste aussi l’examen vétérinaire à passer avant…