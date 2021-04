Los Angeles : Quavo et Saweetie bientôt entendus par la police

Une vidéo montrant une altercation entre les deux rappeurs dans un ascenseur intéresse les forces de l’ordre, qui veulent en savoir plus.

Les images, publiées sur TMZ, datent de 2020. On peut y voir Quavo et Saweetie en train de se disputer pour ce qui semble être une boîte de console de jeux vidéos. La séquence commence avec la jeune femme de 27 ans qui frappe et pousse celui avec lequel elle était alors en couple pour attraper la boîte. Le rappeur de 29 ans revient ensuite et entraîne Saweetie dans l’ascenseur en la tirant par le bras et tous deux tombent sur le sol. Seul Quavo se relève. Ce n’est que lorsque le membre de Migos sort que sa compagne se relève et tente tant bien que mal de sortir de la cabine.