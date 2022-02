Grenoble (F) : Que contenait le portable détruit puis jeté dans le lac par Nordahl Lelandais?

Ce mercredi, le meurtrier de Maëlys s’est défendu d’avoir filmé la mort de l’enfant avec un téléphone. S’il s’est débarrassé de l’appareil après sa garde à vue, c’est parce qu’il était volé.

Nordahl Lelandais s’est-il filmé en train de tuer Maëlys? Ce mercredi, l’accusé a assuré que non. Il a expliqué avoir cassé et jeté dans le lac du Bourget un téléphone portable parce que l’appareil «ne fonctionnait pas».

«Combien d’autres petites filles sur ce téléphone? C’est une interrogation de mes clients», insiste Me Rémond. «Je vais le répéter encore une fois, ce téléphone ne fonctionnait pas», s’agace l’accusé, jugé depuis le 31 janvier pour le meurtre de Maëlys et pour des attouchements sur deux de ses petites-cousines de 4 et 6 ans qu’il avait filmés sur son téléphone.

Fracassé à coups de pierre

Cette urgence à s’en défaire, et le fait que l’accusé ait donné plusieurs versions de cet épisode interpellent, note à son tour la présidente Valérie Blain. «C’est un téléphone volé», justifie encore Nordahl Lelandais, expliquant avoir voulu à l’époque dissimuler «tout ce qui est illégal» le concernant. «Ça paraît bête, surtout quand on sait les actes que j’ai commis», concède l’accusé.

Pour Me Rémond, le téléphone pouvait contenir «des preuves extrêmement compromettantes des dernières heures vécues par Maëlys De Araujo et (…) des vidéos concernant des enfants qui ont pu être tournées».

L’avocat de la mère de Maëlys l’a «senti fragilisé»

Me Fabien Rajon, avocat de la mère de Maëlys, a rappelé de son côté que l’accusé a «utilisé frénétiquement son téléphone portable le soir de la disparition et de l’enlèvement» de la petite fille. «Évidemment, ça interroge». «Est-ce que ses réponses étaient crédibles, circonstanciées, semblaient raisonnables et convaincantes, la réponse objectivement est non», a-t-il poursuivi. «Je l’ai senti fragilisé, mis en difficulté aussi par l’assurance et les convictions des témoins», a estimé l’avocat.