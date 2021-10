Prison en Equateur – «Que Dieu nous aide à panser les plaies du crime»

Prison en Équateur : Le pape déplore une «terrible explosion de violence»

Entre mardi et jeudi, de violents affrontements ont eu lieu dans la prison de Guayaquil entre groupes criminels liés au trafic de drogue, dans lesquels 118 personnes sont mortes.

«Une terrible explosion de violence entre détenus appartenant à des bandes rivales a fait plus d’une centaine de morts et de nombreux blessés», a-t-il regretté. «Je prie pour eux et leurs familles». «Que Dieu nous aide à panser les plaies du crime qui asservissent les plus pauvres et aide ceux qui travaillent chaque jour à rendre la vie en prison plus humaine», a-t-il conclu.