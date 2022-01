SECURITÉ - Que dois-je faire en cas de rappel?

Question de Henry à l’équipe d’experts de l’UPSA:

En Allemagne, il existe une base de données sur les rappels qui permet de s’informer sur les actions de rappel des constructeurs automobiles. Est-ce aussi le cas en Suisse? À partir de quand un tel rappel a-t-il lieu et que dois-je faire, en tant que propriétaire du véhicule, en cas de rappel?

Réponse de Markus Peter de l’UPSA:

Cher Henry,

En raison de cycles de développement et de modèles de plus en plus courts, les rappels de voitures ont malheureusement eu tendance à augmenter ces dernières années. Selon la gravité de l’erreur ou du défaut, un rappel à l’atelier peut être annoncé spontanément par le constructeur ou ordonné par la loi.

En Suisse, c’est l’Office fédéral des routes (OFROU) qui est compétent pour les rappels relatifs à la sécurité ou à l’environnement. Ceux-ci doivent bien entendu être effectués le plus rapidement possible et si possible pour tous les véhicules concernés. À cette fin, les constructeurs et les importateurs sont tenus d’informer immédiatement les détenteurs des véhicules concernés des défauts, des conséquences possibles et de la procédure à suivre pour y remédier.

Les rappels actuels peuvent être consultés sur le site du Bureau fédéral de la consommation. Markus Peter, UPSA

Il est exact qu’en Allemagne l’Office fédéral des véhicules à moteur (KBA), responsable de la sécurité des produits, dispose d’une base de données des rappels. Les rappels peuvent y être recherchés en fonction des constructeurs automobiles et des modèles. Une telle banque de données exclusivement réservée aux rappels de véhicules n’existe pas en Suisse. Les rappels actuels d’épingles à cheveux, d’anneaux de dentition pour enfants ou encore de pneus peuvent être consultés sur le site du Bureau fédéral de la consommation. De plus, ils sont généralement publiés dans l’application «RecallSwiss».

Les détenteurs de véhicules doivent eux aussi respecter les actions de rappel relevant de la sécurité ou de l’environnement et ne peuvent pas simplement les ignorer parce qu’une visite au garage ne les arrange pas. S’ils ne le font pas, ils risquent d’être tenus pour responsables et s’exposent à des sanctions.

S’il s’agit d’une erreur ou d’un défaut affectant la sécurité ou l’environnement, le législateur ne tolère aucun écart, la voiture doit retourner au garage. Markus Peter, UPSA

Même si les rappels de véhicules plus récents ont tendance à augmenter, les véhicules modernes ont un avantage, du moins du point de vue des clients: ils disposent souvent de fonctions OTA, qui permettent de renouveler les logiciels «over the air», comme sur un ordinateur ou un smartphone. Il est ainsi possible de remédier aux petits défauts, par exemple au niveau d’une fonction de confort, par une simple mise à jour logicielle au lieu d’une visite à l’atelier. S’il s’agit d’une erreur ou d’un défaut affectant la sécurité ou l’environnement, le législateur ne tolère aucun écart, la voiture doit retourner au garage.

Bonne route et espérons qu’il n’y aura pas de rappels pour le modèle de votre voiture.

Envoyez simplement vos questions par e-mail à l’adresse autoratgeber@20minuten.ch. Les questions d’actualité les plus intéressantes, ainsi que leurs réponses, seront publiées chaque semaine sous le prénom de l’auteur dans la rubrique Lifestyle de «20 minutes».