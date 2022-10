Autonomie et batterie: Que dois-je savoir sur le chargement d’une voiture électrique si je n’y connais rien?

Question d’un lecteur de 20 minutes

Je vais peut-être acheter une voiture électrique. Ai-je vraiment besoin d’une «véritable» station de recharge à la maison et en tant que néophyte, que dois-je savoir concernant la recharge lors des longs voyages?

Réponse de Markus Peter de l’UPSA*

Contrairement aux hybrides semi-électriques rechargeables, qui peuvent parfois être alimentées sur des prises domestiques, une voiture entièrement électrique à batterie devrait être chargée uniquement à une Wallbox à domicile ou sur le lieu de travail. Avec une prise domestique standard suisse de 230 V, le courant continu est limité à 8 A. Ces prises ne supportent pas le courant maximal possible de 10 A. Ainsi, la puissance de recharge est limitée à 1,8 kW, si bien qu'une recharge garantissant une autonomie de 100 km dure environ 12 heures.

Le constructeur automobile ou le garagiste propose généralement lui-même des Wallboxes adaptées au véhicule, mais des fournisseurs d’énergie et de nombreux prestataires indépendants en proposent aussi. Ces Wallboxes sont plus simples à monter que les stations de recharge utilisées dans l’espace public et parfois très performantes, et donc nettement moins chères. Il est déconseillé de brancher soi-même sa Wallbox, car il est impératif de vérifier au préalable l’installation électrique, de la dimensionner correctement et de la sécuriser.

Une voiture entièrement électrique à batterie devrait être chargée uniquement à une Wallbox à domicile ou sur le lieu de travail. Markus Peter, UPSA

Règles de base pour le choix de la bonne Wallbox: à la maison pendant la nuit, une Wallbox de 11 kW délivre une puissance suffisante. Si vous ne parcourez que des trajets plus courts et vous avez suffisamment de temps pour recharger, vous pouvez également envisager une Wallbox plus simple de 3,7 W. Dans le secteur semi-public, c’est-à-dire lorsque la durée d'immobilisation est plus courte, par exemple lors d'achats ou sur le lieu de travail, on utilise souvent des stations de recharge en courant alternatif de 22 kW. Mais attention, toutes les voitures électriques ne sont pas équipées de chargeurs internes aussi puissants et elles se chargent donc «seulement» à 11 kW à une Wallbox de 22 kW. Pour l’installation de la Wallbox plus, il faut compter entre 1500 et 3000 francs.

Si vous êtes locataire ou copropriétaire, il vous faut l’accord du bailleur ou des copropriétaires. En ce qui concerne les garages collectifs, il vaut mieux envisager une installation de base pour tous les emplacements. Il existe par exemple des modèles dans lesquels tous les copropriétaires s'acquittent d’abord de l'installation de base – par exemple par un distributeur d’énergie – et chacun achète ou loue ensuite la Wallbox proprement dite pour son propre espace auprès de ce distributeur si nécessaire.

En voyage, vous pouvez faire le plein «normalement» en courant alternatif (CA) ou sur les chargeur rapides en courant continu (CC). Lors de la recharge sur une station de recharge en courant alternatif, le courant passe d’abord par le chargeur interne de la voiture et y est converti en courant continu avant de charger la batterie. Étant donné que lors d’une recharge rapide en courant continu, l’énergie circule presque directement dans la batterie et qu’aucune conversion n’est nécessaire, des puissances nettement plus élevées de plus de 100 kW sont possibles. Cependant, la puissance de charge maximale en cas de charge rapide n’est pas disponible pendant toute la durée de charge, ce qui entraînerait une surchauffe et un vieillissement prématuré de la batterie. Sur la Wallbox à domicile, l’électricité coûte environ quatre francs par 100 km, pour autant qu’elle ne soit pas produite elle-même via une installation photovoltaïque. Selon le fournisseur, la vitesse de charge et les circonstances (itinérance à l’étranger!), une batterie pleine peut coûter plus cher qu’un réservoir d’essence plein.

En voyage, vous pouvez faire le plein «normalement» en courant alternatif (CA) ou sur les chargeur rapides en courant continu (CC). Markus Peter, UPSA

Ce sont certainement les informations les plus importantes pour un néophyte. Votre garagiste se fera un plaisir de vous fournir d’autres informations sur l’électromobilité et d’autres propulsions alternatives en tant que conseiller en mobilité compétent.

Envoyez vos questions par e-mail à l’adresse autoratgeber@20minuten.ch. Les questions d’actualité les plus intéressantes, ainsi que leurs réponses, seront publiées chaque semaine dans la rubrique Lifestyle de «20 minutes».