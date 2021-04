idées - Que faire avec de l’ail noir?

Au fil du processus, les gousses d’ail vont changer de texture, devenant crémeuses, de couleur, pour se parer d’un noir profond, et de goût. On y retrouve bien sûr un arôme d’ail, mais sans la force qui le caractérise normalement. De plus, d’autres saveurs s’y développent aussi: de l’umami, tout d’abord, mais aussi des notes de réglisse, de prune et de champignon, le tout avec une certaine douceur.