Noël, c’était hier et ce matin il reste, environ, une demi-tonne de nourriture, comme toujours. Que faire avec tout ça? Si ce n’est se promettre que l’an prochain, on calculera mieux les quantités par personne? Voici quelques suggestions!

Des pâtes

Que faire de la viande pour fondue chinoise?

S’il devait vous rester de la viande pour fondue chinoise, l’idée serait de tout cuire. Dans le bouillon de la veille s’il en reste! Ensuite, vous pouvez ajouter des cornichons, des petits oignons et de la mayo nnaise à cette viande pour faire une salade de viande (qui est encore meilleure avec des petits dés de Gruyère, si jamais). Ou alors, un riz de reste. Un peu comme un riz cantonais, mais avec de la viande à C hinoise et des petits légumes du bouillon! En parlant de bouillon, ne le jetez pas! C’est une base idéale pour un risotto savoureux au possible.