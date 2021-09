MÉTAUX PRÉCIEUX - Des solutions contre le vol de catalyseur

C’est une question très intéressante, merci. Ce genre de vol n’est effectivement pas isolé, et est généralement lié au prix des matières premières. Le catalyseur, obligatoire sur tous les véhicules neufs immatriculés en Suisse depuis 1986, se compose généralement d’un support céramique structuré en nid d’abeille, plus rarement d’un support métallique. Pour engendrer le processus catalytique de conversion des gaz d’échappement, ce support contient des métaux précieux qui valent cher. Il y a environ quatre grammes de platine, d’une valeur d’environ 120 francs selon les cours actuels. À cela s’ajoutent un peu de palladium (70 francs par gramme) et de rhodium (500 francs par gramme), très cher en raison de sa rareté.

Les professionnels démontent un catalyseur d’une voiture en quelques minutes et quasiment sans bruit. Les catalyseurs volés finissent dans des usines de recyclage, où ils sont désassemblés pour prélever les composants de valeur. Les voleurs touchent ainsi entre 100 et 500 francs, et la tendance est à la hausse.

Ces douze derniers mois, les prix des matières premières ont en effet bondi, et les signalements de vols de pots catalytiques avec eux. La police cantonale de Zurich nous l’a confirmé quand nous l’avons contactée. En dehors des mesures évidentes, comme de laisser sa voiture dans un garage fermé ou sur une place de parc bien visible et éclairée, il est difficile de se protéger contre ces larcins. Sur les véhicules plus anciens et en grande partie amortis, un coup de peinture en spray résistante à la chaleur et de couleur vive sur le dessous du catalyseur peut éventuellement avoir un effet dissuasif. Les voleurs seraient en effet obligés d’éliminer la peinture avant la revente, ce qui diminue l’attrait du vol. Les systèmes anti-martres, qui provoquent des chocs électriques, peuvent également décourager les intrusions humaines sous le châssis. On fait ainsi d’une pierre deux coups, en se prémunissant à la fois contre les martres et les voleurs. Il est préférable de faire appel à un garagiste pour leur installation.