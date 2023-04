5 conseils: Que faire quand les pensées tournent en boucle?

Cette situation vous est familière? Vous essayez de vous endormir, mais vous n’arrêtez pas de ruminer à propos de quelque chose qui vous turlupine. Ou bien votre esprit ne cesse de vagabonder d’une pensée à une autre, ne vous laissant aucun répit.

Nombreuses sont les personnes qui se mettent à ruminer au moment du coucher, lorsque plus rien d’autre ne vient les distraire. Mais les pensées peuvent aussi tourner à l’obsession en journée.

Certaines choses requièrent évidemment une réflexion profonde. Mais très souvent, les pensées commencent à tourner en boucle lorsqu’on se retrouve dans une situation angoissante, d’insécurité ou en face d’un problème que l’on ne peut résoudre immédiatement. Malheureusement, il n’est pas possible de mettre fin à ces pensées en appuyant sur un bouton, mais il existe des techniques qui vous aideront à retrouver le calme intérieur.

1. Réduire les stimuli

Pendant la journée, nous sommes submergés par un nombre infini de choses. Souvent, nous n’avons même pas le temps de les assimiler. Ou elles prennent toute notre attention, au point qu’il ne reste plus de place pour les choses vraiment importantes qui refont alors surface le soir, au lit, et nous empêchent de fermer l’œil. Si vous avez tendance à ruminer, il peut être utile de réduire la quantité de stimuli au cours de la journée. Au lieu de scruter constamment votre téléphone portable, regardez régulièrement au loin, idéalement lors d’une petite promenade dans la nature. Consommez les actualités et les réseaux sociaux de manière consciente et éteignez votre portable environ deux heures avant d’aller vous coucher. Des exercices de relaxation, de respiration ou de yoga peuvent également vous aider à retrouver le calme intérieur.

Des exercices de relaxation, de respiration et de yoga peuvent aider à retrouver le calme intérieur et donc à moins ruminer. Pexels/KoolShooters

2. Penser de manière positive

Les personnes qui ont tendance à ruminer envisagent souvent le pire et les pensées se font encore plus sombres la nuit, lorsqu’on baigne dans l’obscurité. Au lieu de vous dire: «Et si je n’y arrivais pas?» essayez d’adopter un point de vue plus positif: «Et si j’y arrivais?». Cela vous rendra plus positif (ve), vous donnera du courage et laissera moins de place aux doutes.

3. Mettre ses pensées par écrit

Si vous ne parvenez pas à laisser vos problèmes de côté, écrivez ce qui vous tourmente. D’une part, cela vous oblige à mettre des mots très concrets sur vos tracas et vous remarquerez souvent que vos préoccupations n’ont ni queue ni tête et qu’elles se résolvent presque d’elles-mêmes. D’autre part, vous pouvez les mettre par écrit et les laisser en suspens pour la nuit, sachant que vous les avez notées et que vous pourrez reprendre le fil de vos pensées le lendemain avec un esprit neuf.

Mettre par écrit ses craintes et ses soucis permet d’y voir plus clair et de mieux les identifier, ce qui leur enlève leur côté dramatique. Pexels/George Pak

4. Faire face aux conflits

Si vous ruminez à cause de conflits interpersonnels (dispute avec les parents, problèmes avec votre supérieur hiérarchique ou de jalousie dans votre couple), il convient d’y faire face. Il y a en effet de fortes chances pour que vous ne fassiez que tourner en rond et ne trouviez pas de solution. Même si cela paraît a priori difficile et désagréable, il vaut la peine d’aborder les problèmes et de trouver une solution. Dans les cas difficiles, il est parfois bon de faire appel à un(e) psychologue, un(e) thérapeute de couple ou à un(e) médiateur(trice).

Si des conflits interpersonnels sont à l’origine de la rumination, tentez de les résoudre en faisant éventuellement appel à un(e) spécialiste. Pexels/Antoni Shkraba

5. Faire preuve d’indulgence envers soi-même

Il n’est pas rare que ce soient les reproches qu’on se fait à soi-même qui nous tracassent. Pourquoi ai-je dit cela? Pourquoi ai-je fait cela? J’aurais bien mieux fait de… Ce genre de pensées prolongent et renforcent les sentiments désagréables et génèrent du stress. Et il est de toute façon trop tard pour changer ces choses. C’est là qu’il peut être utile de faire preuve d’autocompassion. Nous faisons tous des erreurs et ne nous comportons pas toujours exactement comme nous le souhaiterions. Essayez de vous pardonner et de vous dire que vous essaierez de réagir différemment la prochaine fois. Si vous avez l’impression d’avoir blessé quelqu’un par votre comportement, cherchez le dialogue et présentez vos excuses.