Que faire si on est coincé à un passage à niveau?

Se retrouver coincé dans un passage à niveau est une situation à éviter à tout prix. Si la circulation est bloquée, il faut attendre à la ligne d’arrêt jusqu’à ce qu’il y ait suffisamment de place derrière le passage. Sinon, cela coûte 80 francs. Si cela se produit malgré tout, il faut éteindre la radio et prêter attention au signal sonore qui retentit au feu rouge. Dès que l’on entend ce signal, il ne reste plus que douze secondes environ avant que les barrières ne se ferment. Il est alors impératif de quitter immédiatement le passage. Il vaut mieux se déporter sur le trottoir ou la voie opposée (tant que l’on ne met personne en danger) que de s’arrêter tout simplement. Toute amende infligée pour cela est bien moins élevée qu’une collision avec un train, qui conduit toujours à une procédure pénale et coûte rapidement des milliers de francs, taxes comprises.

Si les barrières sont abaissées, il ne faut pas tenter de manœuvrer, mais immédiatement accélérer et forcer le barrage. Toute barrière a un point de rupture et se casse; avec un peu de chance, la voiture n’aura que des égratignures. Si l’on reste tout de même immobilisé sur les rails, il faut immédiatement sortir du véhicule et se mettre en sécurité à une distance suffisante (le train va projeter la voiture et des parties de celle-ci). Il faut ensuite appeler les secours.