ACCIDENT A FRAUENFELD – Que faire si une voiture électrique est accidentée?

Merci pour votre question passionnante à laquelle j’ai une réponse rassurante. Les véhicules électriques sont équipés d’éléments de sécurité tels que des relais et des fusibles qui séparent la batterie des autres composants haute tension en cas d’accident. Ces éléments de sécurité sont souvent directement installés dans la batterie, de sorte qu’il n’y a plus de tension à l’extérieur de celle-ci.

En outre, les systèmes haute tension des véhicules électriques disposent d’un câblage séparé pour le plus et le moins. Contrairement au réseau de bord 12 V, le moins (masse) ne passe donc pas par les parties métalliques de la carrosserie. Il en résulte une meilleure protection, le système haute tension étant isolé du reste du véhicule.

Néanmoins, le sauvetage de blessés dans des véhicules en feu comporte un certain risque. Les surfaces chaudes (les poignées de portières par exemple), les gaz de combustion toxiques ou les liquides chauds qui s’échappent (le liquide de refroidissement ou l’électrolyte de batteries, par ex.) constituent un danger. Mais celui-ci est également présent dans les voitures à moteur à combustion conventionnel. Hormis la surface chaude, ces dangers surviennent moins dans la zone des portières que dans le compartiment moteur ou sur le châssis.

Encore un conseil: il existe des fiches de secours pour la plupart des voitures de tourisme. Lancées par le TCS et la Fédération suisse des sapeurs-pompiers (FSSP), elles aident les secours à utiliser les appareils de sauvetage de manière optimale si des occupants sont coincés et leur permettent d’éviter les dangers. Vous pouvez télécharger et imprimer la fiche de secours de votre voiture sur fiche-de-secours.ch. Le mieux est de la fixer sous le pare-soleil, cela facilitera l’identification du véhicule et indiquera aux secours où sont installés des éléments critiques tels que le réservoir, la batterie, les airbags, les câbles haute tension, etc.