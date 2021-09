Que faisait Trump pendant l'assaut du Capitole? Biden veut ouvrir la boîte de Pandore

Assaut du Capitole : Que faisait Trump? Biden veut ouvrir la boîte de Pandore

La Maison-Blanche cherche à savoir ce qu’il s’est passé dans les coulisses du pouvoir le 6 janvier. Elle envisage de limiter le privilège de l’exécutif dont bénéficie l’ex-président pour accéder à des documents tenus secrets.

Que faisait Donald Trump pendant que ses partisans tentaient d’envahir le Congrès, le 6 janvier dernier ? C’est ce que cherche à déterminer l’administration Biden, qui s’est engagée à travailler avec la commission spéciale de la Chambre des représentants chargée d’enquêter sur cet incident historique. «Le président est profondément déterminé à faire en sorte qu’une telle chose ne puisse plus jamais se reproduire et il est favorable à une enquête approfondie sur ce qui s’est passé», a indiqué à CNN Michael Gwin, porte-parole de la Maison-Blanche.

Cette décision risque de donner lieu à un nouveau bras de fer entre Donald Trump et l’administration Biden. Elle va également relancer le débat sur le privilège de l’exécutif, une prérogative inscrite dans la Constitution des États-Unis permettant au président de garder secrètes certaines informations. Le mois dernier, le républicain avait déjà menacé d’invoquer cette prérogative pour empêcher la commission spéciale d’obtenir tout une série de documents qu’elle réclame à plusieurs agences gouvernementales. Or, c’est Joe Biden qui a le dernier mot sur le partage de ces informations.

Un précédent potentiellement problématique

La commission d’enquête cherche à se procurer «tous les documents et communications au sein de la Maison-Blanche» ce jour-là, y compris les journaux d’appels, les plannings et les réunions que Trump a eues avec des hauts fonctionnaires et des conseillers extérieurs, dont Rudy Giuliani. Selon CNN, Joe Biden est prêt à limiter l’utilisation du privilège de l’exécutif dans le cadre de cette enquête. Une telle décision faciliterait la tâche des enquêteurs de la Chambre des représentants, qui pourraient avoir accès à un grand nombre de documents et demander le témoignage de hauts responsables de l’administration précédente.