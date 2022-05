Genève: «Que fait l’hôpital pour la santé de ses propres employés?»

Des collaborateurs des HUG ont manifesté pour plus d’effectifs et de meilleurs conditions de travail. Ils ont aussi dénoncé la pénibilité de leurs tâches.

Une centaine d’employés des HUG ont réclamé de meilleures conditions de travail, samedi 21 mai 2022. dra

Une centaine de membres du personnel des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), appuyés par Avenir Syndical, ont adressé samedi «un carton jaune à Mauro Poggia», conseiller d’État chargé de la Santé. Ils se sont rassemblés devant l’institution avant de défiler en ville, pour fustiger «le manque d’effectifs, les plannings d’enfer, la suppression de la prime gériatrie et les salaires bloqués». Selon eux, «le personnel de la santé est à bout».

En parallèle de la manifestation, des salariés ont témoigné de leurs problèmes de santé au travail, dans un hôpital qui traite ses employés «comme des kleenex. On les jette dès qu’ils ont des soucis physiques», assure David Andenmatten, d’Avenir Syndical.

Brancardiers dans la douleur

Âgés de 53 et 56 ans, deux brancardiers décrivent des lits de 193 kg, «sans le patient, ni le matelas», qu'il faut déplacer sur des centaines de mètres entre les services ou les bâtiments des HUG. «Ils ne fonctionnent plus bien et sont difficiles à manœuvrer, explique l’un d’eux, qui souffre d’hernies héritées des efforts effectués, selon lui. Avant, on était deux pour les manipuler; aujourd’hui, on est souvent seul.» Des engins électriques pour faciliter les manœuvres ont bien été acquis, «mais en nombre insuffisant».

Et puis, soulignent les collègues, «il existe des lits plus modernes, plus légers. On réclame des améliorations depuis longtemps… On ne voit pas venir grand-chose.» Lorsqu’il a demandé un autre poste, un brancardier assure que l’hôpital cantonal lui a répondu: «Ce n’est pas à l’employeur de vous replacer, mais à l’assurance invalidité de vous trouver une activité». Et le quinquagénaire de se demander «ce que font les HUG pour notre santé à nous, les employés?»

Tâches inadaptées

Avec 32 ans de service au compteur, une aide-soignante qui souffre depuis longtemps de l’épaule et d’une tendinite au bras avait réussi à obtenir un poste où elle était ménagée physiquement. Depuis le début de l’année, c’est terminé: «Je dois soulever des patients très lourds, pour les laver par exemple. Cela m’occasionne de vives douleurs.» Le présumé manque d’écoute de sa hiérarchie lui donne «l’impression que l’on veut simplement me pousser dehors».

Collaborateur au service qui transporte les linges - des chariots de plus de 200 kg - un trentenaire s’est brisé la clavicule. Rien à voir avec un accident professionnel, mais il escomptait une fonction temporaire moins pénible physiquement, au sein de l’équipe: «Régulateur, par exemple». Cela n’a pas été le cas.

Tous assurent aimer leur travail. Ils se plaignent cependant de ne pas être suffisamment valorisés et réclament plus de compréhension de la part de leur employeur: «Nous n’avons pas choisi d’être souffrants, blessés et épuisés».