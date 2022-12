Attentat de Nice: «Que justice soit faite! Ca ne ramènera pas nos morts»

Attentat de Nice : «Que justice soit faite! Ça ne ramènera pas nos morts»

Et maintenant «que justice soit faite !» lance l’avocate Valentine Juttner, l’une des dernières avocates des parties civiles à plaider jeudi au procès de l’attentat de Nice , avant les réquisitions du parquet national antiterroriste (Pnat) attendues mardi.

Dernière ligne droite

Le procès qui s’est ouvert le 5 septembre entre dans la dernière ligne droite. Laurent Raviot, le président de la cour d’assises spéciale, a suspendu l’audience en début d’après-midi jusqu’à mardi, jour des réquisitions. Depuis le 23 novembre, une centaine d’avocats des victimes et des endeuillés (sur les quelque 150 représentants les 2500 parties civiles constituées) ont plaidé devant la cour où sont jugées huit personnes, dont trois pour association de malfaiteurs terroriste (AMT).

L’attentat commis au camion-bélier par le Tunisien Mohamed L.-B:, abattu par la police au terme de sa course meurtrière à bord d’un camion-bélier de 19 tonnes, a fait 86 morts, dont quinze enfants et plus de 450 blessés, le 14 juillet 2016 sur la Promenade des Anglais.