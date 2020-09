Pas candidate en 2022

Elle a aussi déploré la mise à l’écart cet été de membres de la commission nationale d’investiture (CNI) du RN, dont beaucoup sont proches de ses idées, plus libérales sur le plan économique et plus conservatrices sur le plan des valeurs sociétales que celles de Marine Le Pen. Et regretter que le RN ne parle pas assez «aux orphelins de la droite».