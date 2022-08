Européens de Munich: Que peut-on attendre des cyclistes suisses dans la course en ligne?

Parce que le profil du parcours ne correspond pas aux spécificités du Thurgovien Stefan Bissegger (23 ans), du Saint-Gallois Tom Bohli (28 ans), de l’Argovien Silvan Dillier (32 ans), du Thurgovien Reto Hollenstein (27 ans), du Valaisan Simon Pellaud (29 ans), du Zurichois Lukas Rüegg (25 ans) et du Lucernois Michael Schär (26 ans). «Quand on étudie le tracé, on voit que c’est plat et que cela semble taillé pour un sprinter», constate le sélectionneur national Michael Albasini, qui ne peut que regretter le forfait, pour raisons médicales, de Mauro Schmid, qui aurait probablement pu montrer le maillot rouge à croix blanche dans les derniers kilomètres.