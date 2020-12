Eurovision Junior : «Que quelqu’un vienne m’aider pour l’anglais là!»

Maîtrisant peu la langue de Shakespeare, la cheffe de la délégation française à l’Eurovision Junior a appelé son équipe au secours alors qu’elle était en direct sur YouTube.

Les Français sont souvent moqués pour leur manque de connaissances des langues étrangères et ce n’est pas la séquence de l’Eurovision Junior repérée par ozap.com et Étienne Carbonnier pour «Quotidien» qui va arranger leur réputation. Alors que le concours qui se tenait dimanche 29 novembre 2020 était terminé et que France 2 avait cessé de retransmettre le programme, l’événement s’est poursuivi en direct sur YouTube avec la réaction de la gagnante, la jeune Valentina.