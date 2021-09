Football - Que reste-t-il à Belfast de l’héritage de George Best?

La maison d’enfance de George Best C’est ici, au 16 Burren Way, que le génial Nord-Irlandais a grandi. LDD

Si l’équipe de Suisse avait joué contre l’Irlande du Nord il y a cinquante ans, toutes les stratégies envisagées auraient été balayées par un homme. Non, par un génie: George Best. À Belfast, l’aéroport porte son nom, il y a une statue à son effigie, des murs sont peints en son honneur, le souvenir du fantastique joueur flotte toujours dans l’air et la maison de son enfance est toujours là.

Il faut s’enfoncer dans l’est de la capitale, longer ces bâtisses de briques rouges typiques, plier sous le ciel grisâtre, pénétrer dans ce quartier ouvrier et tourner à gauche, pour entrer dans Burren Way. Le No 16 est là, une plaque rappelle que l’endroit n’est pas commun. On y lit: « Maison familiale de la légende du football » .

La plaque sur la maison de Goerge Best «Maison de famille de la légende du football, George Best.» LDD

On mesure mal, aujourd’hui, ce que George Best a représenté à son époque. Ou alors on le devine à ce qui transpire encore des lieux. Blasé, le voisin n’était pas encore là quand le génie a grandi dans la maison d’à-côté, jusqu’à ses 17 ans. Mais il voit défiler du monde. « Oh oui, il y a du passage, souffle-t-il. Mais approchez-vous seulement de la porte pour voir la plaque commémorative. »

Une certaine idée du foot

C’est tout ce qu’il reste. Best a quitté ce monde ruiné en 2005, rongé par ses démons, l’alcool, la fête, les femmes, les jeux d’argent. Il était le cinquième Beatles, une gueule d’ange. Mais il a surtout porté une certaine idée du football qui n’existe plus, sacrifiée avec lui sur l’autel d’un professionnalisme froid qui lui aurait interdit d’exister aujourd’hui.

Il y a toujours les images, les archives, les exploits immortalisés et tout ce qui est entretenu pour que la légende survive. À commencer par les célèbres phrases du bonhomme. L’une des plus savoureuses? « Si j’avais été moins beau, vous n’auriez même pas entendu parler de Pelé. » George Best a brillé à Manchester United, s’est perdu ensuite ou même pendant, déjà. Emprisonné dans l’autodestruction, un tribut à payer pour avoir reçu ce don exceptionnel dans le maniement du ballon, disait-il. Icône indépassable, son fantôme hante toujours Belfast.

«Une mythologie imaginaire»

Vincent Duluc, notre confrère à l’ É quipe, a écrit un magnifique livre qui raconte l’histoire de George Best (George Best, le cinquième Beatles, Vincent Duluc, Editions Stock). Alors, que reste-t-il de lui ici, selon le journaliste? « Une mythologie imaginaire, dit-il, penseur. Celle qui est bâtie sur l’origine ouvrière, celle d’un gamin nord-irlandais qui s’écrit un peu comme une chanson de geste. Celle d’une confusion entre le joueur et le personnage, avec le personnage qui prend plus de place que le joueur, finalement assez tôt. Que reste-t-il de George Best à Belfast, puisque finalement tout s’est écrit ailleurs qu’ici, pour lui? Oui, c’est une bonne question. »

Le présent: pas de jeu de balle ici… Une interdiction d’aujourd’hui qui heurte le passé de l’endroit de plein fouet. LDD

C’est le propre des légendes que de traverser les époques. Et de s’estomper petit à petit. D’ailleurs cruauté de l’apparition, il y a une autre plaque, à l’entrée de Burren Way, qui n’existait pas quand le jeune Best y faisait ses premiers pas. Elle est posée sur la façade grise d’un grand immeuble impersonnel, comme une insulte neuve f a ite a u passé. On y lit: « No ball games » . Pas de jeu de balles.