Détrôner le pionnier du hockey suisse dans la ligue nord-américaine constitue forcément un marqueur important dans la carrière de Josi. Ce qu’il ne cachait pas, d’ailleurs, après le match contre Dallas dans la nuit de mardi à mercredi, qui lui a permis d’arriver à hauteur de Streit: «C’est un immense honneur pour moi. Il y a eu de très bons gardiens helvétiques en NHL, mais c’est Mark qui a vraiment ouvert la porte aux joueurs de champ suisses. Il a été la première star de notre pays en NHL, le premier à tenir un rôle important. J’ai commencé grâce à lui et d'autres jeunes hockeyeurs suisses savent désormais que c’est aussi possible pour nous de briller en Amérique du Nord.»

Mark Streit, lui, ne ressent pas une once de déception à l’idée de dire adieu à sa suprématie. «Je suis avant tout très heureux pour Roman, assure-t-il. J’ai été très fier de posséder ce record. C’était un privilège et je garde beaucoup de bons souvenirs mais il faut laisser la place aux autres. Et que ce soit lui qui batte mon record, ça me fait d’autant plus plaisir. C’est beau. Le chemin qu’il a accompli est extraordinaire. C’est super pour lui mais surtout pour le hockey suisse. Les jeunes ont besoin d’avoir des idoles. Ce que fait Roman est inspirant.»