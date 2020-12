Pandémie : Que sait-on de la nouvelle variante du coronavirus?

Si l’apparition au Royaume-Uni d’une nouvelle variante du coronavirus sème l’inquiétude, rien ne démontre encore que cette variante entraîne des formes plus graves ou résistera aux vaccins.

L’apparition au Royaume-Uni d’une nouvelle variante du coronavirus, présentée comme plus contagieuse que les autres, sème l’inquiétude dans toute l’Europe. Mais rien ne démontre à ce stade que cette variante entraîne des formes plus graves ou résistera aux vaccins, soulignent les experts.

Le virus mute, est-ce normal ?

«Le plus important est de chercher à savoir si cette variante a des propriétés qui ont un impact sur la santé des humains, les diagnostics et les vaccins», ajoute le professeur d’infectiologie à l’université de Liverpool Julian Hiscox, cité par le Science Media Centre.

Cette variante est-elle plus contagieuse ?

Plusieurs experts sanitaires constatent aussi que la hausse du nombre d’hospitalisations dans cette région anglaise coïncide avec l’apparition de cette nouvelle forme du virus. «Les raisons de cette infectiosité accrue ne sont pas encore claires. Nous devons encore savoir si elle est due à une plus grande réplication virale ou à une meilleure liaison avec les cellules qui tapissent le nez et les poumons», a expliqué dans le Science Media Center Peter Openshaw, professeur de médecine expérimentale à l’Imperial College de Londres.

Comment a circulé cette variante ?

Des vaccins moins efficaces, une variante plus mortelle ?

Une meilleure résistance de ce variant du Covid-19 aux vaccins qui ont commencé à être distribués aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, et qui sont attendus dans le monde entier, représenterait un scenario catastrophe. Mais ce n’est pas l’hypothèse la plus probable aux yeux des scientifiques.

«Rien n’indique pour le moment que cette nouvelle souche entraîne un taux de mortalité plus élevé ou qu’elle affecte les vaccins et les traitements, mais des travaux urgents sont en cours pour confirmer cela», a ajouté le médecin-chef de l’Angleterre Chris Whitty. L’OMS et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) sont parvenus aux mêmes constats mais ajoutent aussi que des investigations complémentaires sont nécessaires.