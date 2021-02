On en sait un peu plus sur l’homme arrêté après la découverte, lundi à Bâle, du cadavre d’une femme. L’Allemand de 49 ans est bien connu dans le milieu nocturne berlinois. Selon «Blick» , il s’agit de l’ancien gérant de deux boîtes de nuit en vogue appréciées des stars comme Snoop Dog, Madonna ou encore Johnny Depp.

Le Ministère public bâlois n’a pas encore précisé le lien qu’entretenait le quadragénaire avec la victime. Or selon le quotidien alémanique, il s’agissait de son petit ami. Le couple aurait aussi eu l’habitude de travailler ensemble, organisant des soirées à Bâle et à Berlin. L’Allemand serait venu s’installer en Suisse il y a deux ans par amour. D’après le tabloïd, le cadavre a été retrouvé dans l’arrière-cour d’un logement situé juste à côté de l’immeuble où vivait le couple. Les résidents du bâtiment en question pensent que la femme est tombée d’une fenêtre.

Le Ministère public bâlois a dévoilé jeudi l’identité de la défunte: il s’agit d’une femme de 39 ans. Les enquêteurs pensent qu’elle a été victime d’un acte criminel, et soupçonnent l’Allemand d’en être l’auteur. Une demande sera prochainement déposée pour qu’il soit placé en détention provisoire. Selon «20 Minuten», la trentenaire a étudié le droit à Berlin avant de travailler en tant que coach et organisatrice d’événements à Bâle. Les recherches de nos collègues recoupent par ailleurs celles effectuées par «Blick»: l’Allemand et la victime auraient bel et bien formé un couple.