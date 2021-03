Les militants écologistes présents depuis cinq mois sur la ZAD de la colline du Mormont s’attendent à être expulsés «entre fin mars et début avril», a déclaré vendredi une zadiste. Le collectif qui se bat pour protéger un écosystème menacé de destruction par le cimentier Holcim, avait fait recours contre la décision de la commune de La Sarraz (VD) de révoquer le permis d’habiter dans la maison occupée. Fin février, le retrait du permis a été confirmé par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Deuxième décision en leur défaveur : leur recours contre une autre plainte déposée, elle, par Holcim à propos de la violation de la propriété de la Birette, n’a pas abouti.

Climat tendu

L’ambiance est tendue ces jours sur la colline qui surplombe Eclépens et la Sarraz. «La présence policière et la répression augmentent aux alentours de la «zone à défendre». Cela met une pression sur les activistes», partage l’une de ceux-ci, présente sur les lieux. Une barrière a été installée par les forces de l’ordre à la hauteur du cimetière. Celle-ci bloque les apports en eau, notamment. L’écologiste affirme que la situation est pour l’instant «gérable, même si ça nous complique la vie.» Allant et venant, ils sont parfois plusieurs dizaines d’activistes sur le site.