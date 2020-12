Notre journaliste a réalisé les deux tracés reliant la place du Cirque à la Gare Cornavin. Pour réaliser le trajet alternatif proposé par le TCS, passant via le quartier des banques, la place Bel-Air et Coutance, il lui a fallu 7 minutes et 30 secondes. mpo/lhu

«On veut ramener le débat aux faits et éviter l’émotionnel. Il faut réfléchir à des solutions rationnelles.» C’est le souhait de Yves Gerber, directeur de la section genevoise du Touring Club Suisse (TCS). Pour cela, il a mandaté un expert afin de faire le bilan de l’aménagement de deux pistes cyclables instaurées durant le confinement pour promouvoir la mobilité douce en période de Covid. Provisoires au départ, les tracés, l’axe boulevard Georges-Favon – pont de la Coulouvrenière – rue des Terreaux-du-Temple et le tracé passant par la rue de la Croix-Rouge, ont par la suite été pérennisés par le Canton. Cette décision avait fait bondir le TCS qui n’a eu de cesse de demander la suppression de ces dispositifs. Mais aujourd’hui, le responsable est plus serein. En effet, pas plus tard que la semaine dernière, il a envoyé au Canton et à la Ville de Genève le rapport d’expertise détaillant les points noirs des tracés actuels et présentant trois itinéraires alternatifs. «C’était important pour nous de proposer des solutions argumentées. Le Canton a très vite réagi. Nous avons rendez-vous mardi pour en parler. En revanche, une semaine après l’envoi, nous n’avons toujours pas reçu d’accusé de réception de la Ville. C’est dommage qu’elle ne fasse pas partie des discussions.»

«Du boulevard à la foire d’empoigne»

Le texte, long de vingt-deux pages, présente trois parcours alternatifs. Le premier viendrait remplacer le tracé reliant la place du Cirque à la gare Cornavin, via le boulevard Georges-Favon et le pont de la Coulouvrenière. Le TCS propose de faire transiter les vélos par le quartier des banques, puis traverser la place de Bel-Air, pour rejoindre Coutance. Un trajet beaucoup plus sécure que le parcours officiel, estime Yves Gerber. «L’accidentologie démontre que le boulevard Georges-Favon est dangereux. Les cyclistes se retrouvent côte à côte avec les scooters et les voitures, ce qui est particulièrement risqué.» Un argument balayé par Olivier Gurtner, président de l’association Pro Vélo, qui a une solution toute trouvée. «Il suffit de surélever la piste cyclable, comme à l’avenue de la Paix. Cela règle le problème, même les scooters ne pourront plus emprunter la piste pour dépasser.» Pour Olivier Gurtner, la proposition du TCS de passer par Bel-Air est bien plus problématique. «C’est un site stressant. Il y a des piétons, des taxis, des bus et des trams dans les deux sens. C’est un lieu très sollicité. Si le but, c’est la sécurité, Bel Air ne me paraît pas être un choix pertinent. Surtout lorsqu’on a le boulevard Georges-Favon qui, lui, passe tout droit. On veut nous faire passer d’un boulevard à une foire d’empoigne.»

Le Touring Club Suisse genevois offre une seconde variant, mais avec l’option d’emprunter le quai des Bergues et la rue Rousseau, après la place de Bel-Air.

Test de deux parcours «montre en main» Notre journaliste a réalisé les deux tracés reliant la place du Cirque à la Gare Cornavin. Pour effectuer le parcours officiel passant par le boulevard Georges-Favon, puis par le pont de la Coulouvrenière, elle a mis 5 minutes et 22 secondes. Pour réaliser le trajet alternatif proposé par le TCS passant via le quartier des banques, la place Bel-Air et Coutance, il lui a fallu 7 minutes et 30 secondes.

Le parc des Bastions doit rester un lieu de détente

En ce qui concernant le tracé actuel qui passe par la rue de Croix-Rouge, le TCS suggère l’alternative suivante: traverser le parc des Bastions, puis de prendre la rue de la Corraterie qui rejoint la place de Bel-Air. Une fois encore, la solution ne trouve pas grâce aux yeux du président de Pro Vélo Genève. «Nous sommes attentifs à la cohabitation entre les piétons et les vélos. Le parc des Bastions est un lieu de détente où les gens flânent et décompressent. Bien sûr les vélos peuvent y passer de manière ponctuelle, mais en faire un axe de passage principal, c’est envoyer un mauvais message. En plus, cela implique une arrivée massive de cyclistes sur l’esplanade des trams. Cela me paraît peu approprié.»

Qu’en dit le Canton?

Pour l’heure, le Canton préfère ne pas commenter dans le détails les propositions du TCS. «Nous examinerons leur étude avec un grand intérêt. De notre côté, nous allons présenter une stratégie globale de mobilité en début d’année. A ce moment-là, nous consulterons toutes les associations concernées», indique Roland Godel, chargé de communication du Département des Infrastructures (DI). Il précise que le futur plan d’action cantonal est dans la continuité de la votation du 27 septembre. Les Genevois avaient alors approuvé la suppression de 4000 places de parking en surface. Une mesure qui permettra, à terme, d’effectuer des aménagements pour les transports publics et la mobilité douce au centre, tout en réalisant une moyenne ceinture destinée au trafic automobile.