Qui dit températures négatives dit moins d’autonomie. À la mi-février, quand les températures nocturnes étaient descendues à -20°C la nuit, nous avons mis la Tesla Model 3 à l’épreuve au départ de Samedan et à destination de La Brévine, les communes les plus froides de Suisse.

Fans de météo et statisticiens connaissent bien La Brévine, située dans le massif du Jura, et Samedan, en Engadine. Les deux communes enregistrent régulièrement des températures glaciales en hiver, qui peuvent chuter jusqu’à -20°C, voire en dessous. La Brévine détient d’ailleurs le record de froid absolu en Suisse depuis 1987. On a mesuré, à l’époque, une température minimale de -41,8°C sur le massif du Jura, également appelé la Sibérie de la Suisse.



Il n’y faisait pas tout aussi froid à la mi-février, d’autant plus que Samedan, l'autre commune la plus froide de Suisse, avait une longueur d’avance avec un mercure qui affichait -28°C. Des conditions idéales, en somme, pour mettre la Model 3 de Tesla à l'épreuve.

Départ à Samedan, à bord de la Model 3 de Tesla que l’on a décidé de mettre à l’épreuve. Michael Lusk Courte pause photo à la tour d’Origen sur le col du Julier. Michael Lusk Le logo Tesla, gelé pendant la nuit, a depuis longtemps dégelé. Michael Lusk

Adapté à l’hiver grâce à la pompe à chaleur

En plus des mises à jour logicielles «Over-the-Air» (OTA) effectuées de nuit, pour lesquelles Tesla utilise des interfaces sans fil comme le WLAN, les Américains ont également fait évoluer la Model 3 sur le plan technique. Une pompe à chaleur, venue remplacer le précédent système de chauffage, garantit désormais la bonne température à l’intérieur de la voiture. L'avantage est qu’elle consomme moins et qu’elle a une plus grande autonomie. Sur le papier, la version Long Range affiche une autonomie de 580 km, alors que l’itinéraire de Samedan à La Brévine fait 397 km. Mais ça, c’est sur le papier. D'autant plus que la valeur WLTP est déterminée par une température agréablement douce de 23 degrés et un style de conduite modéré et non dans des conditions hivernales et avec de nombreux cols entre les deux.

Nous partons de Samedan sous un soleil radieux, mais par températures glaciales avec une autonomie d'environ 430 kilomètres, que l'ordinateur calcule entre autres sur base du style de conduite adopté précédemment. En premier nous attend un col, sur lequel nous pourrons tester tout le potentiel de la voiture. Nous n’avons évidemment pas fait l’impasse sur les sièges chauffants, la climatisation, le système d’infodivertissement et la musique. Avec ses 440 ch, la voiture électrique américaine gravit les côtes vers le col du Julier comme une flèche, et l'autonomie se réduit comme peau de chagrin. Mais cela n'a pas d'importance. Premièrement, le système de navigation propose automatiquement différentes stations de recharge sur le trajet. Deuxièmement, il n’a de toute façon jamais été question de faire le trajet d’une traite. Après tout, le conducteur et la copilote ont aussi besoin de faire une pause, de temps en temps. Pause que nous faisons à la station Supercharger de Maienfeld, même si la consommation de carburant s’est stabilisée à environ 25 kWh/100 km après le col du Julier grâce aux longues descentes - ce qui serait encore suffisant pour parcourir 300 km avec une batterie de 75 kWh.

Des axes principaux de circulation bien approvisionnés

Par la suite, la conduite sur autoroute à travers le Plateau suisse figure au programme, le soleil fait place à un brouillard élevé, la consommation passe sous la barre des 20 kWh/100 km, et l'autonomie augmente. Comme les principaux axes de circulation sont désormais bien fournis en Superchargers Tesla ainsi qu’en bornes de recharge publiques pour toutes les voitures électriques, nous passons sans nous soucier devant diverses stations de recharge. Sur les derniers kilomètres, sur les routes de campagne en direction de La Brévine, la consommation augmente à nouveau quelque peu, mais une fois arrivés à destination, nous sommes récompensés par un soleil radieux et la possibilité de nous balader sur le lac gelé.